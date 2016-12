Duizend Meppelers willen graag een extraatje

Duizend Meppelers vragen mantelzorgwaardering aan (foto: ANP XTRA / Roos Koole)

MEPPEL - Duizend van de bijna 33.000 inwoners in Meppel en Nijeveen hebben de mantelzorgwaardering van de gemeente Meppel aangevraagd.

Zij krijgen als waardering voor de zorg voor een ander een extraatje in de vorm van een verwendag, een dagje uit, of een pakket met allerlei producten.



Dit aanbod is tot stand gekomen in overleg met het Mantelzorgplatform Meppel. Dat is een platform dat ervoor zorgt dat informatie en nieuws over mantelzorg op een centrale plek te vinden is en mantelzorgers op allerlei terreinen kan ondersteunen.



Wethouder Gert Stam is blij dat zoveel mantelzorgers die het eigenlijk heel gewoon vinden dat ze zorgen voor een ander, toch deze waardering aanvragen.