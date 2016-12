Vaste standplaatsen voor markt in Roden opnieuw uitgesteld

RODEN - Marktkoopmannen in Roden moeten nog even wachten op een vaste standplaats.

Eind 2015 besloot het college van B&W van Noordenveld al om geen nieuwe vaste standplaatsen toe te staan. Voor 2017 zou een nieuw beleid worden ontwikkeld, maar het plan voor een vernieuwd centrum is nog niet af. Het college wil hierop wachten voordat ze opnieuw vergunningen uitgeeft voor vaste standplaatsen.Het is niet de eerste keer dat een besluit wordt uitgesteld omdat de plannen voor het nieuwe centrum nog niet af zijn. Eerder had museum Kinderwereld al geluk: er wordt niet op hen bezuinigd totdat duidelijk is hoe het culturele hart van Roden eruit komt te zien.In de loop van 2017 moet het centrumplan voor Roden af zijn.