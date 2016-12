Bethesda draagt zorg voor kwetsbare ouderen niet goed over

Het ziekenhuis in Hoogeveen (foto: Google Streetview)

HOOGEVEEN - Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen moet meer aandacht besteden aan het overdragen van kwetsbare, oudere patiënten. Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De inspectie is langs geweest op twee afdelingen: chirurgie en cardiologie. Daar werd duidelijk dat informatie van oudere patiënten in sommige gevallen niet goed wordt overgedragen als zij naar een verpleeg- of verzorgingshuis gaan.



Ontslagbrief

In het rapport van de IGZ wordt onder meer gesproken over de ontslagbrief. In één geval werd die brief negen dagen na het ontslag opgesteld of verstuurd.



Daarnaast krijgen familieleden van patiënten soms een ontslagbrief mee. Zij krijgen dan de verantwoordelijkheid die over te dragen aan de nieuwe zorgverlener. De inspectie noemt dat "onwenselijk".



Het ziekenhuis moet werken aan een verbeterplan. De inspectie houdt daar toezicht op.