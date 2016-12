Vermilion wil ook gaswinning in Eesveen uitbreiden

EESVEEN - Vermilion Oil & Gas wil de gaswinning in Eesveen, op de grens met Westerveld, uitbreiden. Het bedrijf heeft daarvoor een vergunning aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken.

Vermilion, dat ook al in Wapse naar gas boort, vermoedt dat er in Eesveen een tweede gasbel in de grond zit en wil daar in het komend voorjaar naar boren. Hoe ver het gasveld van de huidige gaswinlocatie af ligt, is nog niet bekend.Als er gas gevonden wordt wil Vermilion de gaswinning aansluiten op het al bestaande netwerk. Het bedrijf wint sinds vorig jaar gas in Eesveen.