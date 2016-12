Vrachtwagen vliegt in brand in Hoogeveen

De brand brak uit toen een van de remmen vastliep (foto: Persbureau Meter)

Hoogeveen - Een vrachtwagen is vanochtend in Hoogeveen in brand gevlogen. Het gebeurde op de Zuidwoldigerweg.

Een vrachtwagen met aanhanger was onderweg naar de Markt om daar materiaal af te leveren. Toen een van de remmen vastliep, brak brand uit. De vrachtwagen strandde.



De brandweer heeft de brand geblust. De weg was door de brand twee uur dicht.