Zorgcamping De Vlieger onder vuur

Zorgcamping De Vlieger (foto: Google Streetview)

NIEUWEROORD - Zorgcamping en Logeerhuis De Vlieger in Nieuweroord mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen. Eerst moeten verschillende verbetermaatregelen worden doorgevoerd, zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Volgens de inspectie zijn er op een aantal terreinen tekortkomingen vastgesteld bij de zorgcamping. Bij controle voldeed de organisatie niet aan 21 van de 32 criteria op het gebied van veiligheid en leefklimaat.



De Vlieger biedt dagbesteding, buitenschoolse opvang en logeermogelijkheden in het weekend voor kinderen met een vorm van autisme en met een lichte verstandelijke beperking.



De inspectie wil onder meer dat De Vlieger een inschatting maakt van de risico's in hoeverre het verantwoord is dat cliënten bij elkaar op de kamer slapen. Ook moet er een VOG-verklaring (bewijs van goed gedrag) worden aangevraagd van medewerkers. Daarnaast moeten er verbetermaatregelen op het gebied van medicatieveiligheid worden doorgevoerd.