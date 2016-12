Bas Peters wint tweede editie ultramarathon Drenthe200

MOUNTAINBIKEN - Bas Peters heeft de tweede editie van de Drenthe200 op zijn naam geschreven.

Peters, rijdend voor Mijn Bad-Liv/Giant, kwam samen met zijn ploeggenoot Roel Verhoeven de finish over. Gerben Mos uit Havelte eindigde als derde tijdens zijn debuut bij de Drenthe200. Marc de Maar uit Assen viel net buiten het podium. Hij eindigde als vierde.De winnaar deed over de 200 kilometer precies 7 uur, 23 minuten en 24 seconden en daarmee is hij ruim 30 minuten sneller dan de winnaar van vorig jaar, Onno Reijnhout uit Donderen.