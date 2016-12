Darttalent Kevin (13): Over tien jaar wil ik op het WK staan

Kevin Lasker en zijn prijzen (foto: Joris Barske / RTV Drenthe)

DARTEN - Kevin Lasker hoopt van darten zijn beroep te kunnen maken en hij is goed op weg. De dertienjarige darter uit Zwartemeer is sinds twee weken Nederlands Kampioen bij de aspiranten.

Kevin oefent elke dag op zijn eigen bord in de keuken. Vaak samen met z'n vader die ook graag dart. Maar "die gooit hij van het bord", aldus moeder Jannie. Soms is hij dan uren achterelkaar aan het darten.



Bij het Nederlands Kampioenschap gooide Kevin een gemiddelde van 75 punten per drie pijlen. Met zo'n score kan hij makkelijk in een seniorencompetitie meedoen.



Bovenop de keukenkastjes staan de dartbekers als bewijs van zijn talent. En dat talent openbaarde zich volgens moeder al toen hij vijf was. "Toen legden we het dartbord op de grond, zodat hij ook kon gooien."



Trillende handen

Maar het gaat niet altijd goed. Als de spanning groot wordt, dan krijgt hij weleens last van trillende handen. Zijn ouders willen hem daarom in therapie doen, zodat hij over die angst heenkomt. Pushen hoeven ze Kevin niet. "Hij gaat altijd uit zichzelf trainen en als hij geen zin heeft dan hoeft hij niet."

Door: Joris Barske Correctie melden