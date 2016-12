Echte gevangenen verkleed als landloper in Veenhuizen

Tussen de landlopers zitten ook échte gevangenen (Foto: RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - Tijdens de elfde editie van de Landlopersdag in Veenhuizen lopen, naast verklede landlopers, dit jaar echte gedetineerden rond.

Rijen auto's staan langs de kant van de weg bij het gevangenismuseum in Veenhuizen. Al elf jaar komen zo'n vierduizend mensen af op deze 'Pauperparadijsdag in het echt'. Honderd vrijwilligers lopen verkleed rond om de bezoekers zich tweehonderd jaar terug in de tijd te wanen. Jonge jongens in een blauwe overal zijn de wezen, en bedelaars met een groot rood litteken op hun wang, vragen om een aalmoes. Ondertussen lopen de bewakers strak in pak rond om een oogje in het zeil te houden.



Echte gedetineerden

Voor het eerst zijn, naast acteurs en vrijwilligers, ook echte gedetineerden verkleed als landloper. "Dat is een bijzondere samenwerking," zegt directeur van het Gevangenismuseum Peter Sluiter. " Zij zijn ons komen helpen met de opbouw, lopen hier vandaag rond en komen morgen ook weer helpen met het opruimen."



Niet alleen voor het museum een mooie samenwerking, omdat de geschiedenis zo ineens wel heel dichtbij komt, maar ook voor de gevangenen. Sluiter: "Zij kunnen nu weer een beetje proeven van hoe het eraan toe gaat in de gewone samenleving."



Overdekt

Volgens de directeur lopen de bezoekers geen enkel gevaar. "We hebben goed overlegd met de directie van de gevangenis en zij maakten de keuze welke gedetineerden het verdienen om hier vandaag te werken."



Dit jaar is het terrein opnieuw grotendeels overdekt. Een meerderheid van de theater- en muziekvoorstellingen zijn in tenten. De organisatie heeft daarvoor maar liefst 600 vierkante meter tentdoek aan laten slepen.



De Landlopersdag duurt nog tot 17.00 uur vanmiddag.

Door: Marjolein Knol Correctie melden