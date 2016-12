Speler SV Twedo uit coma (update)

De speler van SV Twedo is uit coma, maar er is nog geen duidelijkheid over het herstel

VOETBAL - Hendri Venema, de speler van SV Twedo, die gisteravond tijdens de voorronde van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi onwel werd, is uit coma.

Door de artsen werd hij sinds gisteravond in coma gehouden om allerlei onderzoeken te kunnen uitvoeren.Volgens de laatste berichten is de 25-jarige speler sinds het begin van de middag 'redelijk aanspreekbaar'. Verdere informatie, zoals over het herstel, kan nog niet worden gegeven."Het enige dat wij kunnen doen is hopen", laat Marc Hegeman, de trainer van SV Twedo, weten. "We komen vanavond met de gehele selectie bijeen om elkaar te steunen. Ook wordt de spelers slachtofferhulp geboden."De onderzoeken zijn nog steeds gaande. Hendri is nog echt in de war en kan zich niets van de avond ervoor herinneren.Vanuit heel Drenthe wordt SV Twedo en ook de familie van Hendri met steunbetuigingen overladen. "Dat doet ons heel goed. Op een moment als deze is winnen of verliezen helemaal niet belangrijk. Het medeleven van andere clubs laat zien dat voetbal mensen verbindt", aldus Hegeman.