Curator op zoek naar overnamekandidaat voor onderdelen failliete Senior Assist Care

ASSEN - Een dag na de bekendmaking van het faillissement van zorgonderneming Senior Assist Care uit Assen is er nog veel onduidelijk. Een deel van de zorg gaat naar AllerZorg uit Woerden. Maar niet al het personeel kan mee.

162 van de 345 werknemers moeten in ieder geval op zoek naar een nieuwe baan. En veel bedrijven die voor Senior Assist aan het werk zijn, kunnen fluiten naar hun geld.



Curator Wim Entzinger zegt druk bezig te zijn met zoeken naar een oplossing voor de overgebleven delen van het Asser bedrijf. Het gaat dan met name om de huishoudelijke hulp. Dit deel van Senior Assist wil AllerZorg niet overnemen. "Dat past niet in onze dienstverlening", zo zegt directeur Roy Rempe van AllerZorg.



Fusie na fusie

Het ontstaan van Senior Assist Care vindt zijn oorsprong in de Drentse thuiszorgorganisatie Arlero uit Assen. Dit bedrijf gaat een aantal fusies aan met onder andere de stichting MensenZorg en Zorggarant.



Daarna kocht het Belgische zorgconcern Senior Assist aandelen van Arlero. Senior Assist wordt uiteindelijk de baas van een bedrijf waarvan de toekomstperspectieven mogelijk veel te rooskleurig zijn voorgesteld.



Er ontstaan problemen als de Belgen een vermoeden hebben dat er fraude is gepleegd door twee managers van Arlero. Ze doen onderzoek. De twee zouden jarenlang geld hebben weggesluisd. Geld dat bedoeld was voor de zorg. Niet duidelijk is of er aangifte gedaan is tegen deze twee managers.



Veel cowboys in de zorgwereld

Arlero staat bij de vakbonden niet bekend als het meest personeelsvriendelijke bedrijf van Nederland, zegt Hillebrandt Aardema van CNV Zorg en Welzijn. De eigenaren zijn bekenden van de bond. “Ze hielden zich niet aan de CAO en zetten het personeel fors onder druk om te doen wat zij wilden. Er zijn heel wat cowboys in deze wereld.”



De Belgen kiezen er uiteindelijk voor om de naam van het bedrijf te veranderen in Senior Assist Care. De twee managers worden ontslagen.



Werken onder de kostprijs

In juli van dit jaar nemen ze ook de stichting Thuiszorg Diensten Centrale Steenwijk over. Deze centrale helpt kleinere thuiszorgbedrijven met contacten leggen en contracten afsluiten met zorgkantoren. Een 'bundeling van krachten' worden overnames in de thuiszorgwereld steevast genoemd.



Die overname komt overigens op een moment dat intern bij Senior Assist Care al duidelijk moet zijn dat het financieel slecht gaat. Er zijn meer problemen. De fraudezaak blijft spelen. Contracten liggen onder de kostprijs. Bovendien moet er flink geïnvesteerd worden vanwege nieuwe regels.



Zorg is geregeld

De bodem van de eigen financiële mogelijkheden komt begin december in zicht. Senior Assist Care werkt met forse verliezen en kan de rekeningen gewoon niet meer betalen. Reden om uitstel van betaling aan te vragen bij de rechtbank.



Curator Wim Entzinger werkt achter de schermen aan een overname van onderdelen van Senior Assist, maar daarvoor moet het bedrijf eerst wel failliet worden verklaard.



Personeel moet naar UWV

Het faillissement van Senior Assist Care in Assen komt voor het personeel als een volslagen verrassing. De cliëntenraad en de vakbonden weten van niets. Tijdens vier bijeenkomsten worden de medewerkers deze week op de hoogte gebracht. Bij twee bijeenkomsten komt goed nieuws. De aanwezigen kunnen mee naar Allerzorg uit Woerden. En bij twee bijeenkomsten is de boodschap ontslag. Deze groep moet zich melden bij het UWV.



De cliënten van Senior Assist Care krijgen straks gewoon de hulp waar ze recht op hebben. Curator Wim Entzinger ziet het als zijn taak om er voor te zorgen dat iedereen in het nieuwe jaar ook hulp heeft. 162 werknemers moeten op zoek naar een nieuwe baan.



Hoe groot de schade voor veel onderaannemers is, is niet duidelijk. Dat zal de komende weken moeten blijken. Voor de werkgelegenheid in Drenthe is het in ieder geval een flinke klap.

