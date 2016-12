Gaslek in Hooghalen door graafwerkzaamheden WMD

Het gaslek wordt zo snel mogelijk gedicht

Hooghalen – Op de Hijkerweg in Hooghalen is vanmiddag een gaslek ontstaan door graafwerkzaamheden.

De WMD was bezig om een lek in een waterleiding te repareren. Daarbij heeft de Drentse waterleidingmaatschappij een gasleiding kapotgetrokken.



De brandweer en Enexis werden gealarmeerd. Enexis regelt dat de gastoevoer van de woning weer in orde komt. De brandweer hoefde uiteindelijk niet in actie te komen.