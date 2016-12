Drukte bij gratis voorstellingen voor leerlingen in Atlas theater

EMMEN - De komst van honderden kinderen van basisscholen in Emmen leidde vanmiddag tot grote drukte in het Atlas theater. Zo'n 9.000 kinderen kunnen de komende weken gratis naar binnen.

Veel ouders reageerden vanmiddag enthousiast. "Het is een super actie en een mooie kans om zelf het theater eens van binnen te bekijken", vertelt een vader.De gratis kaartenactie was de laatste weken regelmatig in het nieuws. De website waarop mensen kaarten konden aanvragen liep al snel helemaal vast. Provincie en gemeente regelden vervolgens dat alle leerlingen uit Emmen die in die gemeente naar de basisschool gaan alsnog een gratis ticket krijgen als ze dat willen.Ook vandaag is er weer kritiek. Esther Hop, moeder van kinderen op OBS De Kubus, vindt het niet zo handig dat juist de jongste kinderen in de vakantie gratis naar binnen kunnen. "De leerkrachten zijn niet beschikbaar en de ouders moeten maar zorgen voor begeleiding. Dat wil ik best doen, maar ik ken niet alle kinderen heel erg goed."De gemeente legt deze kritiek naast zich neer. Volgens een woordvoerder is er aangehaakt bij al geplande voorstellingen.Voor de 10-jarige Ingmar is er ook geen gratis kaartje. Hij woont wel in Emmen, maar zit op speciaal onderwijs in Zwolle. "Hij ziet z'n vriendjes wel gaan. Ik vind het heel triest dat juist deze kinderen worden buiten gesloten", zegt zijn moeder Patty Hoogenberg.De gemeente zegt dat vanaf het begin duidelijk is gemaakt dat de regeling geldt voor kinderen die in Emmen op school zitten. "We gaan nog wel kijken of we uit coulance misschien toch nog wat voor de kleine groep kinderen zoals Ingmar kunnen doen", zegt Harm Lassche, het hoofd sport en cultuur van de gemeente.