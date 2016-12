Tandenborsteldief moet de cel in

Man moet twee weken de cel in voor een poging tot het stelen van tandenborstels (foto: Pixabay)

ASSEN - Een 39-jarige man uit Georgië moet twee weken de cel in omdat hij probeerde tandenborstels te stelen in Hoogeveen. Dit bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

De man stopte in een supermarkt opzetborstels voor een elektrische tandenborstel in zijn tas. Agenten in burger zagen dit en spraken de man aan. Hij gooide vervolgens de tandenborstels terug het schap in.



De Georgiër is nog maar net in Nederland en zit in een asielprocedure. Volgens de officier is Georgië een 'veilig land'. De man zal daarom na zijn celstraf het land uit worden gezet.