Joling en De Vries grijpen naast WK-tickets op 1.500 meter

Marije Joling wordt zevende (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Marije Joling uit Assen is vanavond zevende geworden op de 1.500 meter tijdens de Nederlandse afstandskampioenschappen in Thialf in Heerenveen.

Met een eindtijd van 1.59.27 gaf ze meer dan twee seconde toe op winnares Ireen Wüst. Joling grijpt daardoor buiten de startplaatsen voor het WK afstanden. Dat toernooi wordt vanaf 9 februari op het Olympische ijs van Zuid-Korea verreden.



Ook Linda de Vries uit Smilde kwam tekort. Met 2.00.01 werd zij tiende. De top drie van deze afstand mag naar het WK.



Podium

Achter Ireen Wüst (1.57.19) reed Jorien ter Mors naar het zilver in 1.57.47. Marrit Leenstra pakte in 1.57.75 het brons.



EK allround

Ook wordt er tijdens dit toernooi gestreden voor drie startplaatsen op het EK allround. Dat toernooi wordt vanaf 6 januari, samen met het EK sprint, ook in Thialf verreden.



Daarvoor wordt een klassement opgemaakt over de 1.500 meter en de 3.000 meter. Zowel De Vries als Joling moeten morgen op hun favoriete afstand dus nog veel goedmaken om het EK nog te kunnen halen.



Overige Drenten

Joost Born uit Schipborg reed met 35.75 dezelfde tijd als Gerben Jorritsma uit Diever. Beide mannen vielen daarmee net buiten de top tien op de kortste afstand.



De pas 19-jarige Niek Deelstra uit Hoogeveen reed met 35.82 zijn snelste tijd van het seizoen.

Door: Karin Mulder Correctie melden