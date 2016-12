Nuis verrast met snelle 500 meter

Kjeld Nuis verrast met snelle 500 meter (foto: LottoNL-Jumbo)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen verraste vanavond tijdens het NK afstanden in Heerenveen z'n concurrenten op de 500 meter.

Met een knappe 34.93 werd hij vierde en kwam hij maar 2-honderdste tekort voor een ticket voor het WK afstanden.



Hij laat daarmee zien dat hij, naast de 1.000 meter en de 1.500 meter, ook op de kortste afstand prima mee kan.



Verrassende opening voor Nuis

De schaatser uit Emmen reed vandaag pas z'n tweede officiële 500 meter van het seizoen. De man van de snelle volle rondes verraste vooral met z'n opening van 9.79. Daarmee was hij sneller dan in de race waarin hij z'n persoonlijk record reed op het snelle ijs van Calgary.



In de volle ronde van 25.1 tikte de schaatser van LottoNL-Jumbo even de 59 kilometer per uur aan.



EK sprint

Vrijdag rijdt Nuis nog de 1.000 meter. Op deze afstand is hij het hele seizoen al heer en meester. De top drie van het klassement over 500 meter en 1.000 meter plaatst zich voor het EK sprint. Dat toernooi wordt vanaf 6 januari ook in Thialf verreden.



Naar WK afstanden

De Nederlandse titel op de 500 meter ging met 34.80 naar Dai Dai Ntab. Ronald Mulder won het zilver in 34.83. Jan Smeekens reed met 34.91 naar het brons. Dit trio plaatst zich rechtstreeks voor het WK afstanden dat vanaf 9 februari in Zuid-Korea wordt verreden.

Door: Karin Mulder Correctie melden