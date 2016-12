Automobiliste raakt van de weg en botst tegen boom bij Erica

Automobiliste botst tegen boom op de Verlengde vaart bij Erica (foto: persbureau Meter) Na een tijdje kon de vrouw worden bevrijd uit het wrak (foto: persbureau Meter)

ERICA - Op de Verlengde vaart bij Erica is een automobiliste vanavond van de weg geraakt en tegen een boom gebotst.

Door de klap kon de deur van het voertuig niet open. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de vrouw uit de auto te halen. De vrouw is gewond, maar aanspreekbaar.



Het is onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeval.