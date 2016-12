'De Vlieger voldoet op korte termijn aan alle criteria van de inspectie'

NIEUWEROORD - Zorgcamping en Logeerhuis De Vlieger heeft er vertrouwen in dat op korte termijn aan alle criteria van de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt voldaan.

De inspectie stelde een aantal tekortkomingen vast bij De Vlieger. Zo voldeed de organisatie uit Nieuweroord niet aan 21 van de 32 criteria op het gebied van veiligheid en leefklimaat. "We zijn geschrokken van het bezoek en het rapport", zegt Martin van der Meer, oprichter van de zorgcamping. "21 is fors.""Wij doen hier een heleboel dingen", vervolgt hij. "Maar door alle druk hebben wij de dossiervorming niet op orde, daar mankeert wat aan."De inspectie wil onder meer dat De Vlieger een inschatting maakt of het verantwoord is dat cliënten bij elkaar op de kamer slapen. "Kinderen slapen hier bij elkaar op de kamer, zij zijn vrienden geworden. In overleg met onze medewerkers wordt uitgezocht wie je bij elkaar legt. Zijn er bijvoorbeeld risico's aan verbonden? Maar de inspectie wil dat in dossiers terugzien."Ook moeten VOG-verklaringen (bewijs van goed gedrag) voor medewerkers aangevraagd worden. Dat punt is volgens Van der Meer inmiddels al in orde. "Ook was er geen vertrouwenspersoon. Maar inmiddels is daar ook actie op ondernomen."Volgens Van der Meer wil de inspectie dat in het logeerhuis verbouwingen gedaan worden, om zo de slaapplekken voor de kinderen op te splitsen.De zorgcamping van De Vlieger staat op een laag pitje. "Juist omdat wij het zo druk hadden, is van de camping nog niets terechtgekomen. Wij hadden al de keuze gemaakt om die niet te openen."De Vlieger mag van de inspectie voorlopig geen nieuwe cliënten meer aannemen. Van der Meer zegt dat de organisatie in september zelf al een cliëntenstop instelde. "Wij zitten helemaal vol."Van der Meer is ervan overtuigd dat De Vlieger de zaken snel weer op orde heeft. "Een aantal zaken moet voor 10 januari verbeterd zijn, dat lukt ons voor die datum al. Dan is er nog een aantal zaken dat voor 31 januari op orde moet zijn en een aantal voor 17 april."Zorgcamping en Logeerhuis De Vlieger biedt dagbesteding, buitenschoolse opvang en logeermogelijkheden in het weekend voor kinderen met een vorm van autisme en met een lichte verstandelijke beperking.