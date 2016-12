Atletiekvereniging Hoogeveen opent condoleanceregister voor omgekomen lid

HOOGEVEEN - Atletiekvereniging HAC'63 in Hoogeveen heeft een condoleanceregister geopend voor Kasper Wulff, die eergisteren verongelukte op de A37.

De 43-jarige Wulff kwam om het leven toen hij een 82-jarige kennis hulp bood na een ongeluk. De politie had een deel van de weg afgezet. Een 50-jarige man uit Elim botste op die afzetting en reed de Hoogevener aan.Op haar site schrijft de vereniging dat Wulff een gerespecteerd lid was dat regelmatig op het podium stond. Een van zijn grootste prestaties was volgens de club de 4.000 kilometer die hij in één jaar liep voor stichting Kika.Het condoleanceregister voor Wulff ligt sinds gisteravond in het sportcafé van sportcomplex Het Activum in Hoogeveen en is voor zowel leden als niet-leden te tekenen.