Medewerkers Zorggroep Tangenborgh voeren actie in Emmen tegen bezuinigingen

Tegen eerdere bezuinigingen bij Tangenborgh werd actie gevoerd door bewoners (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Personeel van Zorggroep Tangenborgh voert vanmiddag actie bij verpleegtehuis De Bleerinck in Emmen.

De zorggroep met 1.200 medewerkers en locaties in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden, moet bezuinigen. Bij De Bleerinck, dat met 189 bedden de grootste locatie is, vallen de hardste klappen.



Minder personeel

Minder mensen moeten dezelfde zorg leveren, maar medewerkers geven aan dat ze dat niet gaat lukken. “Waar tot voorheen met zes mensen op een afdeling gewerkt werd, wordt dat nu met vijf mensen. Het personeel moet zich flexibeler gaan inzetten", zegt Maureen van der Pligt van vakbond FNV.



"Dat betekent dat mensen die al jaren op een vaste afdeling werken in een zogeheten 'flexpool' komen. Ze weten dan de ene dag niet waar ze de andere dag moeten werken. Dat kan ineens in een andere afdeling zijn of in een ander huis. Die mensen zijn allemaal heel erg boos. Het komt de kwaliteit van de zorg niet ten goede", aldus Van der Pligt.



Klap

Het personeel van De Bleerinck maakt zich grote zorgen, zo zegt Van der Pligt. "De bewoners en cliënten zijn gebaad bij rust en vaste gezichten op de afdeling. Er moet aandacht voor die mensen zijn. Voor het personeel is het een klap in het gezicht dat je het straks met nog minder collega's moet doen. Bovendien is het onduidelijk hoe dat straks geregeld moet worden."



Geen ontslagen

Er vallen geen gedwongen ontslagen bij De Bleerinck, maar Van der Pligt waarschuwt wel voor personeel dat met pensioen gaat.



"Als er mensen met pensioen gaan, komt er niemand voor terug. Uiteindelijk ga je dat snel merken op de werkvloer. Mensen die nu bijvoorbeeld als huiskamermedewerker werken, worden per 1 januari al in die flexpool gezet en moeten ook ineens meerdere keren per dag terug komen. Dan heb je geen enkel privéleven meer, daar komt het op neer", vindt Van der Pligt.



Den Haag

De acties van vanmiddag zijn volgens haar ook een signaal naar Den Haag. "Het is een geluid richting staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Hij wil geen bezettingsnorm afspreken en hij wil geen minimum van twee verzorgers op een groep van acht mensen. Dat is echt absolute noodzaak."



"Je moet fatsoenlijke zorg voor ouderen hebben. Het is een breder probleem. We zien het in het hele land", zegt Van der Pligt.



Hoop

Tweede Kamerlid Vera Bergkamp van D66 heeft Kamervragen gesteld over de onrust bij De Bleerinck, tot genoegen van Van der Pligt. "Ik heb wel goede hoop dat de druk vanuit de bevolking steeds groter wordt op die bezettingsnorm in verpleeghuizen. Mensen zien toch echt wel in dat er nu iets concreets moet gebeuren, in plaats van alleen maar afspraken op papier of debatten in de Kamer."