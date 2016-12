Hemmeltiedrecept: hammousse met komkommer

Bereidingstijd: 20 minuten plus 1 uur tijd om op te stijven

Ingrediënten:

pakje monchou

slagersham

yoghurt

komkommer

kerrie

peper en zout

cress ter garnering



Bereiding:

Laat de monchou op kamertemperatuur komen.

Snijd de ham in reepjes, houd een beetje van de ham apart voor de garnering van de mousse.

Mix met een staafmixer de monchou met de hamreepjes, yoghurt, kerrie, peper en zout.

Laat de mousse hierna ongeveer een uur in de koelkast opstijven, hierdoor wordt deze rijker van smaak, omdat de monchou de overige smaken opneemt.

Schil de komkommer, verwijder het zaad en snijd de komkommer in kleine blokjes. Verdeel een beetje komkommer over de glaasjes en spuit hier de hammousse over. Garneer met hamreepjes en een plukje cress.