Hemmeltiedrecept: Schwarzwalder kersendessert

Ingrediënten:

chocolade brownies

200 gr Griekse yoghurt

40 gr. pure chocolade (72% cacao) of doos chocoladevlokken

kersen (5 per glas)

* De hoeveelheden zijn afhankelijk van je spaak en hoe groot je het desert wilt maken.



Bereiding:

Maak de brownie (evt. 1 of 2 dagen vantevoren).

Snijd de chocolade brownie in kleine blokjes.

Laat de kersen ontdooien. Rasp de pure chocolade en roer deze door de Griekse yoghurt.

Neem 4 glazen of schaaltjes en vul deze laag voor laag.

Bijv. laagje yoghurt, daarna kersen, en tot slot de chocolade brownieblokjes.

Herhaal dit nog een keer. Voor de garnering nog een klein schepje yoghurt en een paar kersen met geraspte chocolade toevoegen.