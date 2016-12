Stelling: Ik koop vuurwerk

ASSEN - De verkoop van vuurwerk is vandaag weer van start gegaan.

Er wordt naar verwachting meer geld besteed aan vuurwerk dan vorig jaar. Dat komt volgens de vuurwerkbranche mede door de verbeterde economie in ons land. Vorig jaar werd in totaal 65 miljoen euro uitgegeven aan vuurwerk.De belangenvereniging pyrotechniek Nederland verwacht dat er dit jaar 67 miljoen euro aan vuurwerk verkocht wordt. Het geld wordt vooral uitgegeven aan siervuurwerk.Hoe zit het bij u? Gaat u dit jaar vuurwerk kopen? Of moet u er niets van hebben?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.De stelling van gisteren ging over oliebollen, naar aanleiding van de oliebollentest van het Algemeen Dagblad: 'De lekkerste oliebol bak je zelf'. De meerderheid is het hiermee eens (70 procent), terwijl 30 procent dat niet vindt. 891 mensen reageerden op de stelling.