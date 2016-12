Minder drugspanden gesloten in Emmen dit jaar

EMMEN - De gemeente Emmen heeft dit jaar in totaal veertien woningen en een bedrijfspand gesloten vanwege drugs. Dat zijn drie drugspanden minder dan in 2015.

In het laatste kwartaal sloot de gemeente Emmen vier woningen. Een woning aan de Bonte Kraai in Emmen is tot 1 januari dicht, een huis aan de Laan van de Bork in diezelfde plaats is tot 10 januari dicht.In Veenoord is een woning aan de Goeman Borgesiusstraat tot en met 1 februari gesloten. Een woning aan de Oldenhave in Emmen is dicht tot en met 1 maart.In alle panden is volgens de gemeente een 'handelshoeveelheid' drugs gevonden. Dat houdt in dat meer dan vijftig gram drugs of meer dan twintig hennepplanten in elk pand gevonden zijn. In veel gevallen is illegaal stroom afgetapt. De panden zijn in opdracht van de politie geruimd. De sluitingen zijn door de gemeente met een poster op de panden bekendgemaakt.