'Het dossier is misschien wel afgesloten, maar je houdt wel een band met de broers'

ASSEN - Tussen Kerst en Oud en Nieuw blikken we met verschillende mensen terug op het afgelopen jaar en kijken we ook alvast vooruit naar 2017. Vandaag doen we dat met PvdA-raadslid Luc Rengers.

Het hoogtepunt van dit jaar voor Rengers was het nieuws dat de broers Prosper en Darlington Isaacs uit Assen een verblijfsvergunning kregen. Begin deze maand kregen ze te horen dat ze in Nederland mogen blijven. Voor Rengers, die nauw betrokken is bij de twee broers, was de ontlading groot. "Ik sprong echt een gat in de lucht", zegt hij.Volgens Rengers gaat het goed met de twee. "Darlington heeft werk aangeboden gekregen, maar hij mag eerst nog een maand vakantie nemen. En Prosper heeft wat sollicitaties lopen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook goedkomt."Ondanks dat de broers een verblijfsvergunning hebben, trekt Rengers zijn handen er niet helemaal vanaf. "Het dossier is misschien wel afgesloten, maar je houdt wel een band met die jongens", aldus Rengers. "Ik blijf wel contact houden om te zien hoe het de jongens vergaat. 2017 gaat een mooi jaar worden."Rengers zette zich sinds 2007 in voor Prosper en Darlington, die in 2001 vanuit Sierra Leone naar Nederland kwamen. "Ik kreeg toen bericht van een stichting die met de handen in het haar zat", vertelt hij. "Het waren echt nog kereltjes. Ik heb gezegd dat hij de stukken kon sturen, want ik vond het onterecht wat er gebeurde. Toen is het begonnen."In 2015 zag Rengers het even niet meer zitten met de situatie rond de broers. "Een zogeheten zoekjaar werd toen afgewezen", weet hij nog. "Toen wist ik het niet meer, er werd geen vooruitgang meer verwacht."