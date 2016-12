Drenten weer massaal de grens over voor vuurwerk

COEVORDEN - Vanaf vandaag mag er weer vuurwerk gekocht worden. Drenten in de grensstreek kiezen er vaak voor om dat in Duitsland te kopen.

Dat doen ze bijvoorbeeld bij de supermarkten in het Duitse Emlichheim, net over de grens bij Coevorden. Winkelkarren vol met vuurwerk kwamen daar vanmorgen even na 07.00 uur al uit de winkel.Ook dit jaar is er op verzoek van de Nederlandse klant in Duitsland weer meer knalvuurwerk te koop. De afgelopen jaren lag de nadruk vooral op siervuurwerk. De belangrijkste reden om vuurwerk uit Duitsland te halen is de prijs. Volgens de kopers ligt die veel lager dan in Nederland. Ook vinden ze dat het vuurwerk bij de oosterburen 'mooier' en 'veiliger' is.