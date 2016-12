Assen dient als eerste ijsbaanplan in bij provincie, Hoogeveen volgt

Links het ijsbaanplan in Assen, rechtts het plan in Hoogeveen (beeld: archief RTV Drenthe)

ASSEN - VolkerWessels heeft het plan voor een schaatscomplex bij het TT Circuit ingediend bij de provincie.

Het is daarmee het eerste ijsbaanplan dat op tijd binnen is bij de provincie Drenthe. "De stukken zijn vanmorgen binnengekomen", vertelt een woordvoerder.



Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van vijf miljoen euro van de provincie moest het plan uiterlijk 31 december ingeleverd zijn.



Hoogeveen

In Hoogeveen zijn ook plannen voor een kunstijsbaan, ook dat plan wordt vandaag ingediend bij de provincie. "Onze voorzitter geeft de stukken vanmiddag persoonlijk af", zegt Gerard Fidom, de secretaris van de stichting Kunstijsbaan Hoogeveen.

