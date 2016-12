Assen en Hoogeveen dienen ijsbaanplannen in bij provincie

ASSEN - Assen en Hoogeveen hebben vandaag hun ijsbaanplannen ingediend bij de provincie.

Die stelt een bijdrage van vijf miljoen euro beschikbaar. Om daarvoor in aanmerking te komen, moesten de plannen uiterlijk vrijdag ingeleverd worden.VolkerWessels diende namens Assen als eerste het plan in bij de provincie. Bij het TT Circuit in Assen moeten onder meer een ijsbaan, een skihal en een zogeheten educatieve attractie komen. Bezoekers gaan daar in anderhalf uur tijd op een soort reis naar het binnenste van de aarde.Drenthe moet hiermee aantrekkelijk gemaakt worden voor toeristen en recreanten. De gemeente Assen wil hier 2,5 miljoen euro aan bijdragen. De totale kosten van het complex in Assen zouden zo rond de 50 miljoen euro liggen.Ook de initiatiefnemers voor een ijsbaan in Hoogeveen dienden vandaag het plan in. "Het plan ligt daar op de balie, wij hebben de ontvangstbevestiging gekregen", zegt Johan Tillema, voorzitter van Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen.Tillema heeft er vertrouwen in dat de provincie voor de ijsbaan in Hoogeveen kiest. "Er is concurrentie, maar wij hebben een goed plan en hebben er het volste vertrouwen in."Voor de ijsbaan in Hoogeveen is in totaal 18,8 miljoen euro nodig, waarvan 5 miljoen euro subsidie van de provincie. De helft van het restant moet uit de gemeente Hoogeveen komen. Het grootste deel daarvan komt uit het bedrijfsleven. Daarnaast vragen de initiatiefnemers de provincie om een lening.Op 9 januari gaat de provincie praten over de ijsbaanplannen van Assen en Hoogeveen. Het is nog niet duidelijk wanneer gedeputeerde Henk Jumelet bekendmaakt wie de subsidie krijgt.