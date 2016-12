Drentse 30 van 2016 - de nummers 30 - 11

De Drentse 30 van 2016 wordt uitgezonden op Oudejaarsdag vanaf 14.00 uur.

De stemmen zijn geteld! Dit zijn de nummers 30 t/m 11 van de Drentse 30 van 2016.

2016 ('15) Titel en artiest

11 (--) Leave the light on - Suzanne & Linda Kannegieter

12 (22) Annelie - Daniël Lohues

13 (20) Appleknockers Flophouse - Cuby + Blizzards

14 (13) In de blote kont - Mooi Wark

15 (17) Ga maar weg - Jannes

16 (29) Fields of poetry - Tangarine

17 (10) Baat bij muziek - Daniël Lohues

18 (21) Wij gaon naor huus - Mooi Wark

19 (24) Laat me vrij - Jannes

20 (23) Love love love - Harry Loco

21 (14) Dreuge worst - Skik

22 ( 5) Gien mens wet waorum - Mooi Wark

23 (19) Loebas - Harm & Roelof

24 (15) I cry - Bouke

25 ( 8) Supergave tijd - René Karst

26 (--) Trots op mij - Annemiek Goelema

27 (--) Adio amore adio - Jannes

28 (--) Eem lös van alles - Rik Vinke

29 (25) Zundagskind - Gerrit Denekamp

30 (--) Zuidoost Drent - Jaap Lamfers