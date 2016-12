Beilen in teken van paardensport: 'Het loopt als een trein'

Francis Turkensteen (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - De organisatie van Indoor Hartje Drenthe in Beilen kijkt tevreden terug op de start van het evenement. "Het loopt als een trein", zegt Lisette Blom. De eerste dagen stonden in het teken van de dressuur.

Laura Zwart uit Oosterwolde domineerde in de zwaarste klasse. Met haar toppaard Lumen Express, waarmee ze nationaal reservekampioen in de klasse Z2 is, won ze in Beilen. Ook werd Zwart derde met haar andere paard Eros.



Amber den Heyer eindigde verrassend op de tweede plaats. De amazone rijdt de Fries Ted Kop Jansen Bas nog geen twee maanden voor de stal uit Diever, maar zette een knappe proef neer.



Stroomruiters

Voor de enige deelnemer van de organiserende Stroomruiters, Francis Turkensteen, zat er niet meer in dan een vierde plaats in de gecombineerde ZZ-licht/Z2. Toch was de amazone uit Hooghalen tevreden. "Ik heb lekker gereden en ach, het is maar een wedstrijd hoor. Er kunnen altijd dingen beter."



Drentse nuchterheid

Indoor Hartje Drenthe, dat qua aantal wedstrijddagen het grootste paardensportevenement van het Noorden is, drijft op een heel team van vrijwilligers. Lisette Blom zit voor het tweede jaar in de organisatie. "Het geheim van ons succes? Ik denk dat het onze Drentse nuchterheid is. En dat we ons heel flexibel opstellen richting de deelnemers. Dat waarderen ze echt."



Indoor Hartje Drenthe eindigt op zaterdagavond 21 januari. Dan komen de beste springruiters in actie tijdens de Grote Prijs van Beilen.

Door: Steven Stegen Correctie melden