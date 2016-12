Actie in Emmen tegen bezuinigingen in de zorg: 'Totaal geen beleid, waanzinnig'

EMMEN - Personeel en bewoners van Zorggroep Tangenborgh maken zich grote zorgen over de nieuwe reeks bezuinigingen die vanaf het nieuwe jaar in gaan.

Ze voeren vanmiddag actie bij verpleegtehuis De Bleerinck in Emmen.Wim Hiddink, die spreekt namens het personeel, ziet het somber in. “Ik maak mij heel grote zorgen over de zorg die wij vanaf 1 januari moeten leveren. De kwaliteit is minder dan dat wij gewend waren, vanwege de bezuinigingen die vanuit Den Haag zijn ingezet."Ook spelen zorgverzekeraars volgens hem een rol. "Die stellen steeds hogere eisen en komen minder snel over de brug met de laatste centen. En het komt door keuzes die wij met elkaar intern moeten maken en waar het personeel niet gelukkig mee is."Hiddink doet mee aan de 'hartverwarmende' protestactie bij De Bleerinck, omdat het hem nauw aan het hart ligt."Je ziet dat collega's een hoog ziekteverzuim hebben. Je ziet dat mensen, die vinden dat de basiszorg niet meer geleverd kan worden, zoals verpleegkundigen die al jarenlang in dienst zijn, ontslag nemen. En het gaat niet om één, maar er zijn meerderen die zeggen hier niet verantwoordelijk voor te willen zijn", vertelt hij.Ook echtgenoten van cliënten en bewoners uiten hun zorgen. Henk van der Reek, lid van de cliëntenraad en echtgenoot van een bewoonster, is inmiddels elke dag te vinden in het verpleeghuis."Dat is bittere noodzaak. Ik heb niet meer het vertrouwen dat ik in 2009 had, toen ik dit tehuis uitzocht. De zorg hier was toen een koploper. Het is nu een achterafgebeuren. Totaal geen beleid. Waanzinnig", vindt hij.Erik Snorn is ook een bezorgde echtgenoot. "Er kunnen allerlei dingen gebeuren met mijn vrouw, omdat er onvoldoende toezicht en onvoldoende aanwezigheid van het personeel is, waardoor ze bijvoorbeeld kan vallen. Het personeel kan daar niets aan doen. Die mensen hebben het veel te druk. Die kunnen niet meer onderling regelen dat er altijd een soort toezicht is op de patiënten."Het personeel en de bezorgde echtgenoten hopen dat er in Den Haag wordt geluisterd. Hiddink wil meer mensen in de huiskamers krijgen. "Anders krijgt je echt dingen die je niet met elkaar zou willen."