Emmense krijgt half jaar cel voor gewelddadige diefstal

De vrouw werd betrapt in een parfumerie (foto: ANP / Koen Suyk)

EMMEN - Een 43-jarige vrouw uit Emmen moet voor diefstal en diefstal met geweld zes maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald.

Tegen de vrouw, die al een strafblad heeft, was veertien maanden cel geëist. De rechtbank achtte witwassen niet bewezen en kwam daardoor tot een lagere straf.



De vrouw werd meermalen betrapt bij kledingzaken in Groningen en Amsterdam. Daarnaast heeft ze twee beveiligers aangevallen toen ze werd betrapt bij een parfumerie in Groningen.