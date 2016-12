Treant ontslaat twee leden van de raad van bestuur

Ziekenhuis Bethesda maakt onderdeel uit van Treant (foto: Google Streetview)

EMMEN/HOOGEVEEN - Treant Zorggroep ontslaat twee leden van de raad van bestuur. Het gaat om voorzitter Marcel Kuin en om Guus Bruins.

Kuin en Bruins passen niet goed meer bij hetgeen Treant nodig heeft, zo laat de zorggroep weten. De fusie van de ziekenhuizen in 2014 moet verder worden doorgevoerd.



"De vooruitgang die tot nu toe in de drie ziekenhuislocaties (Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal, red.) is geboekt met de uitwerking van de meerjarenstrategie, was voor de raad van toezicht aanleiding om, na intensief overleg met het stafbestuur, de bestuurlijke samenstelling te wijzigen", laat Treant weten.



Kuin vertrekt per 1 maart naar de Antonius Zorggroep in Sneek. Met Guus Bruins wordt volgens Treant op korte termijn afspraken gemaakt over zijn vertrek. Bestuurslid Carla van de Wiel neemt voorlopig de rol van bestuursvoorzitter ad interim op zich. Op korte termijn wil de raad van toezicht een financieel bestuurslid toevoegen aan de raad van bestuur.