Geen taakstraf maar cel voor valsmunterij in Emmen

Celstraf voor valsmunterij in Emmen (foto: Pixabay)

GRONINGEN - Geen taakstraf van 200 uur, zoals het Openbaar Ministerie voorstelde, maar zes maanden cel is een 28-jarige vrouw uit Amsterdam opgelegd.

Hiervan is de helft voorwaardelijk. De Amsterdamse heeft zich volgens de rechtbank in Groningen schuldig gemaakt aan betalen met vals geld in Emmen, autodiefstal, vernieling en winkeldiefstal. De rechtbank vond deze daden zo ernstig dat een celstraf passender wordt geacht.



Vals geld

Ze had meer dan tien valse briefjes van 100 via internet gekocht voor in totaal 25 euro. Ze werd daarmee op 19 juli betrapt toen ze bij Primera in Emmen probeerde af te rekenen. Ze bleek toen ook bij apotheek Mediq te hebben betaald met vals geld, al zei ze zelf dat het daar om echt geld ging. Ook bij bakkerij Van Veenen probeerde ze ermee af te rekenen.



Proefrit

Op 16 juli maakte de vrouw een proefrit met een dure Mercedes van een autobedrijf in Groningen. De verkoper vertrouwde het niet en wilde zelf meerijden, maar de vrouw ging ervandoor voor hij kon instappen. Daarna reed de Mercedes tegen verschillende auto's en deuren aan in de Groningse Oosterparkwijk. De auto raakte flink beschadigd. De vrouw zei dat ze zo verward was dat ze zich van de dollemansrit niets meer kon herinneren.



Verder bekende de vrouw dat ze bij diverse winkels en bedrijven in Groningen en Emmen ruiten had ingegooid en winkeldiefstallen had gepleegd.



De vrouw kampt met een ernstig drugsprobleem. Ze is nu bezig met een afkickprogramma en woont daarom in Amsterdam.