Provincie tast in de buidel voor Drentse molens

ASSEN - De provincie Drenthe trekt 43.000 euro uit voor het 'Masterplan Drentse molens'.

Dat is een plan van de Drentse Molenstichting om de molens in onze provincie beter op de kaart zetten.Voorzitter Geert Roeles van de Drentse Molenstichting is blij met het bedrag. "Daar kunnen wij heel goed mee uit de voeten. In mei hebben wij een congres gehad, want we wilden draagvlak voor het masterplan. Dat draagvlak is meer dan verkregen, mede dankzij de geweldige steun van de provincie."De molenstichtingen van de plaatselijke molens gaan aangeven hoe belangrijk zij hun molen vinden en wat dat kan bijdragen aan de vrijetijdseconomie in Drenthe. "Er is nu geen totaaloverzicht in Drenthe. Wij zijn nu hard bezig om dat in kaart te brengen met het masterplan. Daarin staat onder meer welke mogelijkheden molens allemaal hebben en de vrijwilligers van die molens kunnen dat uitdragen."In de provincie staan 35 molens en Roeles wil die graag onder de aandacht brengen bij toeristen. "De molen is een van de drie kenmerken van ons land, naast kaas en tulpen. Die molens staan niet alleen in Kinderdijk, maar ook in Drenthe. Wij willen de toerist graag helpen dat te ontdekken, want die zou namelijk een extra bron van inkomsten kunnen zijn", vertelt Roeles.De komende maanden kan iedereen in Drenthe die betrokken is bij een molen, meepraten over het masterplan. Voor de zomer moet het plan klaar zijn.