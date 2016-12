Brand bij kerk in Meppel

De brandweer bij de kerk in Meppel (foto: Van Oost Media)

MEPPEL - De brandweer rukte vanmiddag uit voor een brand bij de kerk op het Kerkplein in Meppel.

Volgens een woordvoerder kwam er rook onder de dakpannen vandaan. Van binnenuit kon de brandweer geen vuur ontdekken.



De oorzaak van het brandje moet nog worden onderzocht. Maar de kans dat het gaat om vuurwerk dat bijvoorbeeld in de dakgoot van de kerk is beland, is volgens de woordvoerder aannemelijk.