Carbidschieten in Erica gaat toch door

EMMEN - In de gemeente Emmen mag op 157 locaties met carbid worden geknald. Het gemeentebestuur verleent achttien ontheffingen, ook voor de locatie bij café De Spot in Erica.

Voor het café wordt al zo'n dertig jaar carbid geschoten, maar de locatie ontbrak op de lijst met carbidlocaties van de gemeente. De carbidschieters uit Erica demonstreerden de laatste weken tegen het verbod. Ze begonnen een petitie en tekenden protest aan.De gemeenteraad droeg tijdens de laatste vergadering op verzoek van het CDA de bevoegdheid aan het college over om ontheffingen te verlenen . Het gemeentebestuur schrijft dat het knallen met carbid een oude traditie is, die breed gedragen wordt door de bevolking en dat het wenselijk is dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden op de regels.Die regels schrijven onder andere voor dat er vijftig meter afstand moet zijn tot aan bebouwing. Maar als de bewoner van dat pand schriftelijk verklaart geen bezwaar te hebben dan kan er ontheffing worden verleend. "Sinds het besluit eerder vandaag groeit de lijst nog steeds", zegt woordvoerder Anita Klingenberg van de gemeente.1. Emmen-Angelso Laan van de Bork 4862. Emmen-Emmerschans Grasveld tussen Hoornwerk./ Bolwerk / Lange Vest / Paalwerk3. Emmen-Noorbarge Middenstraat tegenover Terra College thv perceelnr. 29884. Emmen-Noordbarge Stortweg 255. Emmen-Westenesch Grote brink6. Emmer-Compascuum Verlengde Scholtenskanaal WZ 697. Emmer-Compascuum Westerdiep OZ 978. Erica Kerkweg 1229. Erica Verlengde Vaart ZZ thv huisnummer 75 (café The Spot)10. Klazienaveen Dordsedijk 11011. Klazienaveen Voeghoutenstraat naast de RK kerk12. Klazienaveen Veenhoeksweg 1813. Nieuw-Amsterdam Vaart NZ 13314. Nieuw-Schoonebeek Diakendiek nabij Europaweg 232 A15. Nieuw- Schoonebeek Europaweg 19716. Schoonebeek Oostersebos 1317. Veenoord Middenweg 9418. Zandpol Stuifzandlaan Grasveld