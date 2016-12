Treant wil financieel voordeel zien van fusies in de afgelopen jaren

HOOGEVEEN - De raad van toezicht van de Treant Zorggroep wil meer financiële winst zien van fusies en reorganisaties van de afgelopen jaren. Daarvoor is een nieuwe directie nodig. De raad van toezicht van de zorggroep grijpt daarom in.

Eerder vandaag werd duidelijk dat in ieder geval twee van de drie directieleden moeten vertrekken. Het gaat om voorzitter van de raad van bestuur Marcel Kuin en bestuurslid Guus Bruins. Alleen bestuurder Carla van de Wiel mag blijven. Zij wordt voorlopig de baas van de Treant Zorggroep.Volgens voorzitter Bas Eenhoorn van de raad van toezicht van Treant is er geen sprake van een conflict. "Er is geen discussie over de koers van de zorggroep. Maar de fusies moeten nu tot financiële resultaten leiden. We vinden het financieel gezien onder de maat."Het moet volgens Eenhoorn allemaal ook sneller. Daarvoor is een directie nodig die de hele organisatie mee kan nemen in de veranderingen die de raad van toezicht wil. Het moet efficiënter en er moeten weer zwarte cijfers geschreven worden.De ziekenhuizen van de Treant Zorggroep draaiden in 2015 met verlies; zo'n 3,1 miljoen euro. Volgens de zorggroep had dit te maken met het niet op tijd door kunnen voeren van bezuinigingen. Bovendien moest er wel worden geïnvesteerd in de ziekenhuizen. Het is te danken aan de zorginstellingen dat er toch nog een overschot was op de balans van 1, 8 miljoen euro.De raad van toezicht vindt dat de Treant Zorggroep een nieuwe directie nodig heeft. En daarmee wisselt de directie binnen een paar jaar nogmaals van gezicht. Twee jaar geleden deed de toenmalige topman Eric Janson een stap terug . "Om persoonlijke redenen", zei hij toen. Marcel Kuin was zijn opvolger.Het is al jaren roerig bij de Treant Zorggroep, die ooit is ontstaan uit de fusie van de ziekenhuizen van Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal. Bij de groep zijn ook twintig zorginstellingen voor ouderen aangesloten.