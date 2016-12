'Sluiting Schortinghuis is een klap voor Spier'

Het Schortinghuis in Spier (foto: Google Street View)

SPIER - De sluiting van het Schortinghuis in Spier heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid in het dorp. Dat zegt Willem Tanis van Dorpsbelangen Spier.

Het Schortinghuis doet naast restaurant ook dienst als dorpshuis. Uitbater Kees Neuwitter sluit het pand, omdat hij een faillissement voor wil zijn.



"De dorpshuisfunctie van het Schortinghuis reikt heel ver", zegt Tanis. "De toneelvereniging oefende er, het shantykoor moet naar een alternatieve locatie zoeken, de klaverjasclub ook, algemene ledenvergaderingen werden er gehouden, bruiloften. Er gaat heel wat verloren in Spier."



Uitbater Neuwitter is in gesprek met overnamekandidaten, maar daar is nog geen duidelijkheid over. "Als er een nieuwe uitbater komt die geen belangstelling heeft voor de dorpsactiviteiten, maar het alleen wil proberen als restaurant, zou dat een groot nadeel zijn. En als er helemaal geen nieuwe uitbater komt, moeten we met de gemeente Midden-Drenthe in gesprek over een dorpshuis."