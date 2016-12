Muzieklijst+informatie Harry's Blues 18 december 2016

Trudy Lynn heeft haar basis in Houston, Texas. Ze begon haar carrière als zangeres met gitarist Albert Collins. Later trad ze op in het voorprogramma van de shows van Ike & Tina Turner. Haar sound leunde sterk op het geluid uit de Stax-studio. Soul en blues dus. I’ll sing the blues for you is haar twaalfde album. Het album bevat, naast eigen werk, ook interpretaties van werk van Big Mama Thornton, Lowell Fulsom, Memphis Minnie en Johnny Copeland. Ze wordt begeleid door Steve Krase op harmonica, David Carter op gitaar, Terry Dry op bas, Randy Wall op keyboards en Matt Johnson op drums.