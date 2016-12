Muzieklijst + informatie Harry's Blues 25 december 2016

Joost Dijkema is 27 jaar en woont in Groningen. Maar hij groeide op in Rolde, in een muzikale familie. Speelde gitaar en drums in allerlei bandjes en werkte bij café De Amer in Amen. Daar kwam hij in aanraking met allerlei muzikanten en speelde hij in voorprogramma’s. In Groningen ging hij door een diep dal maar steeds bleef de gitaar zijn trouwe bondgenoot. Aan het eind van dit jaar verscheen zijn eerste album, Sacred Revelations. Behalve de viool van Heta Salkolahti bespeelt hij alle intrumenten. Hoofdzakelijk de zes- en twaalfsnarige gitaar. Virtuoze maar toch ingetogen muziek. Deels instrumentaal, maar ook een aantal mooie liedjes. Alles van eigen hand. Een genoegen om hem in de studio te zien en horen spelen. Een man met een verhaal.