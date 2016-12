Muzieklijst+informatie Harry's Blues 1 januari 2017

Radioprogrogramma’s als Harry’s Blues bestaan bij de gratie van de podia’s. Immers, de muziek die gedraaid wordt moet overkomen bij de luisteraars, bij de liefhebber. En die zijn juist te vinden bij de liveoptredens van de artiesten. Zowel op de kleine als de grote podia. In onze provincie leeft de bluesmuziek volop. Wekelijks staan er artiesten op podia in Spijkerboor, Grolloo, Amen, Assen, Borger, Hoogeveen, Zuidlaren en Meppel. En de opsomming is zeker niet compleet. Willem Dijkema, uitbater van ’t Keerpunt in Spijkerboor, is een ouwe rot in het (blues)vak. Daarom is het de eerste gast in het nieuwe bluesjaar 2017.Hij blikt terug op 2016 en vooruit op 2017. En zijn enthousiasme is nog immer aanwezig.