Wie behartigt straks de belangen van Drenthe in de Tweede Kamer?

Zitten hier straks wel Drenten? (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Die vraag rijst nu een van de vier Tweede Kamerleden uit Drenthe stopt en een op een onverkiesbare plaats staat.

Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen staat op plek dertien van de CDA-kandidatenlijst en volgens de laatste peilingen zou ze daarmee terugkeren. Datzelfde geldt voor VVD'er Erik Ziengs uit Assen, die 23ste staat op de lijst van zijn partij.



Drenthe op 31

PvdA-Tweede Kamerlid Agnes Wolbert stopt na een periode van tien jaar in de Tweede Kamer, om meer tijd te hebben voor haar gezin en andere zaken. Harm Brouwer uit Eelderwolde zit sinds november vorig jaar tijdelijk in de Tweede Kamer voor de PvdA. Hij staat op nummer 31 van de PvdA-lijst voor de verkiezingen van volgend jaar en is daarmee de hoogst geplaatste Drent.



In de opiniepeilingen staat de PvdA nu op veertien zetels, waardoor het pluche voor Brouwer onbereikbaar lijkt. "Met plek 31 ben je niet verzekerd van een kamerzetel, maar er is laatst iemand in de kamer gekomen die op plaats 48 stond van de lijst, dus niets is onmogelijk," zegt Wolbert.



Groningers moeten het doen

Volgens Wolbert moeten de Groningse Tweede Kamerleden de belangen van Drenthe behartigen in het geval er geen Drent voor de PvdA in Den Haag zit. "Zij moeten dat meenemen en tegelijkertijd moeten Drentse bestuurders de Groningse Tweede Kamerleden goed op de hoogte houden van de dossiers," aldus Wolbert.



Nieuwkomers

GroenLinks doet het met een geschatte veertien zetels goed in de peilingen en daarmee komt een kamerzetel voor nieuwkomer Wim-Jan Renkema uit Emmen (zestiende plaats op de lijst) in zicht. En als 50plus het nog beter doet dan in de peilingen (tien zetels) bestaat de kans dat nieuwkomer Jan Fonhof uit Weerdinge (vijftiende op de lijst) in de Tweede Kamer komt.



Als Fonhof in de Tweede Kamer komt wil hij Drenthe meer promoten en zich inzetten voor meer werkgelegenheid.



Wat doet de PVV?

De PVV komt pas later in januari met een kandidatenlijst. Het is nog niet bekend of daar Drenten op staan. Maar op de kandidatenlijst van de PVV voor de verkiezingen in 2012 was geen Drent te bekennen.



Op de kandidatenlijsten van de overige partijen staan geen Drenten op verkiesbare plaatsen.

Door: Petra Wijnsema Correctie melden