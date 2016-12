'Economische groei in Drenthe blijft in 2017 achter'

ASSEN - Nog een paar dagen en dan zit 2016 erop. Hoe verloopt 2017 op economisch gebied?

Volgens onderzoekers van ING groeit de economie in onze provincie volgend jaar met 1 procent. En die groei is minder hard dan in de voorgaande drie jaren, zo voorspellen de onderzoekers. Ook is de groei in Drenthe minder dan het landelijk gemiddelde.In sectoren als zakelijke dienstverlening en groothandel en logistiek is op dit moment landelijk weer sprake van groei. Maar onze provincie profiteert hier minder sterk van, omdat deze sectoren minder aanwezig zijn.Ook wordt verwacht dat het in de agrarische sector minder goed zal gaan in 2017, dit heeft te maken met de fosfaatwetgeving. En de bouwsector groeit ook iets minder dan dit jaar.In de publieke sector gaat het wel goed met Drenthe. De zorg en overheid leiden tot economische groei. Als wordt gekeken naar de industrie, valt op dat het vooral goed gaat in de transportmiddelenindustrie.De banengroei in Drenthe komt moeilijk op gang. De daling van de werkloosheid in Drenthe is gelijk aan de landelijke trend. Maar het werkloosheidspercentage ligt naar verwachting met 5,5 procent wel iets hoger komend jaar. Er zijn dan naar verwachting zo'n 14.000 mensen werkloos in onze provincie.Wel groeit het aantal vacatures fors. "In de periode augustus-oktober 2016 waren 50 procent meer vacatures dan een jaar eerder", aldus de onderzoekers.In vergelijking met de rest van Nederland is Drenthe economisch gezien een kleine provincie. Drenthe is goed voor 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp is de totale geldwaarde van alle geproduceerde finale goederen en diensten. Met een omvang van 12,6 miljard euro komend jaar is onze provincie de kleinste van de drie Noordelijke provincies, concludeert ING.