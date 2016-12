Kjeld Nuis onttroond als Nederlands kampioen op 1.500 meter

Kjeld Nuis (foto: Team LottNL-Jumbo)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen is onttroond als Nederlands kampioen op de 1.500 meter. De Emmenaar moest tijdens de NK afstanden in Thialf Sven Kramer voor zich laten.

De dertigjarige Fries, die gisteren al de 5000 meter won, eindigde in de achtste rit in een tijd van 1.45,82. Daaraan kon Nuis verrassend genoeg niet tippen. Hij moest met een tijd van 1.46,05 genoegen nemen met zilver. De 21-jarige Patrick Roest pakte brons (1.46,15).



Slotronde

Kramer kon Nuis verslaan dankzij een zeer sterke slotronde. De onttroonde kampioen verspeelde in de negende rit tijdens zijn laatste rondgang een marge van liefst twee seconden op de Fries.



WK afstanden

Nuis mag net als Kramer en Roest in februari meedoen aan de 1.500 meter bij de WK afstanden in het Zuid-Koreaanse Gangneung, waar in 2018 het olympisch schaatstoernooi wordt afgewerkt.