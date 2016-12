Linda de Vries: Het liefst zou ik nu huilen

SCHAATSEN - "Het liefst zou ik huilen. Dat heb ik net even gedaan. Maar het was gewoon niet goed."

Dat zegt Linda de Vries uit Smilde nadat ze naast een ticket voor het WK afstanden op de 3.000 kilometer heeft gegrepen en ook niet mag starten op het EK allround.Met de tiende tijd kwam ze niet in de buurt van het podium, dat recht geeft op een WK-ticket."Het was lang niet goed genoeg. Dat is toch jammer als je wel fit bent. Ik denk dat er toch wel spanning achter schuilt en dat ik een te hoog verwachtingspatroon heb van mezelf.""Gisteren op de 1.500 meter heb ik technisch al heel slecht gereden. Vandaag heb ik wel beter of lekkerder gereden, maar het is gewoon niet hard genoeg."Aan het begin van het seizoen greep De Vries bij de KNSB-Cup ook al naast de startbewijzen voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden."Ja, ik denk dat er dingen anders moeten. Ik weet nog niet 1, 2, 3 wat. Ik moet bij mezelf beginnen. Maar daar moet ik goed over nadenken", besluit De VriesWat rest voor de 28-jarige Drentse is het NK allround. Via dat toernooi zou ze zich nog kunnen plaatsen voor het WK allround.