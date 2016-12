Marije Joling: Ik had gewoon het lef niet

Marije Joling (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - "Ik denk dat ik gewoon niet het lef had om harder te beginnen."

Lijkbleek en met rode ogen probeert schaatsster Marije Joling uit Assen naar een verklaring te zoeken voor haar vijfde plaats op de 3.000 meter (4.06.00) tijdens het NK afstanden in Thialf.



Ze is daarmee niet snel genoeg voor het WK afstanden, wat ze tot hoofddoel van haar seizoen had gebombardeerd. En ook niet snel genoeg voor het EK allround. En dus waren de druiven na afloop van dé 3.000 meter van het seizoen zuur voor Joling.



"Hij was niet heel slecht voor m'n gevoel. Maar het is gewoon niet hard genoeg."



Geen vertrouwen om hard te beginnen

Al voordat Joling van start ging reden Carlijn Achtereekte en Yvonne Nauta allebei knap 4.04.



"Ik schrok niet van de tijden die voor me werden gereden, maar verbaasd was ik wel na gisteren. Ik had gisteren die 1.500 meter gevoeld en die viel mij heel erg zwaar. Maar daardoor had ik misschien minder vertrouwen om harder te beginnen", verklaart Joling.



Ik weet het niet

Zonder EK en WK moet ze nieuwe doelen stellen. "Dat betekent dat ik heel goed moet gaan nadenken en nieuwe plannen moet gaan maken richting het NK allround." Via dat toernooi zou ze zich nog kunnen plaatsen voor het WK allround.



Of er voor het naderende Olympisch seizoen wat moet veranderen, is op dit moment een lastige vraag voor Joling. "Dat moet ik heel goed uit gaan zoeken, want dat weet ik op dit moment niet."

Door: Karin Mulder