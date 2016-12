Geen vuurwerkliefhebber? Ga kamperen met Oud en Nieuw!

DROUWEN - Het duurt niet lang meer en dan is het 2017. Traditiegetrouw wordt het nieuwe jaar bijna overal letterlijk knallend ingeluid. Maar wat doe je als je helemaal niet van vuurwerk houdt?

Staatsbosbeheer komt met een oplossing : breng Oud en Nieuw door op een natuurcamping. Heel ruim is de keuze niet. In onze provincie is één kampeerterrein dat tijdens de jaarwisseling open is, namelijk dat in Drouwen . Volgens boswachter Martijn Harms zijn daar nog een paar plekjes vrij voor de komende dagen.Staatsbosbeheer heeft daarnaast kampeerterreinen in het Flevolandse Bant en in Sint Athonis in Noord-Brabant.Op de kampeerterreinen is vuurwerk verboden. Maar je mag wel een kampvuur maken op een daarvoor aangewezen plek. Staatsbosbeheer zorgt voor het hout.Het is de tweede keer dat het kampeerterrein in Drouwen in de winter is geopend. Vorig jaar maakte RTV Drenthe deze reportage:Volgens Staatsbosbeheer is winterkamperen 'enorm verfrissend en ontspannen'. Maar is het een beetje weer om te kamperen tijdens de jaarwisseling?Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag is het zaterdag en zondag bewolkt en fris. Maar van heel koude temperaturen is niet echt sprake. Van der Zwaag schat in dat het zo'n vijf graden is in de nacht naar 2017. Er is wel kans op wat regen.Voor mensen met een hond kan het geknal met vuurwerk vervelende situaties opleveren. Sommige viervoeters zijn hartstikke bang voor vuurwerk. Mocht je nou besluiten te gaan kamperen op het terrein van Staatsbosbeheer: geen nood, want de hond mag mee.Zie je het kamperen tijdens de jaarwisseling toch niet zitten, maar heb je wel een hond? Dan heeft hondentrainer Robin Puijk uit Assen nog wel wat tips. Hij adviseert in eerste plaats de reactie van de hond op het afsteken van vuurwerk te negeren."Want anders ga je het juist versterken", aldus Puijk in het Radio Drenthe-programma De Brink. "Houd verder je gordijnen het liefst dicht en doe je radio wat harder. Ga voor de jaarwisseling even een lekkere, stevige wandeling met de hond maken, zodat 'ie moe is."Bovendien adviseert Puijk ook om in huis met de hond te spelen, zodat het dier moe wordt en dus wat rustiger is tijdens de jaarwisseling. Soms gaat de tip rond om de hond een alcoholische versnapering te geven, een advocaatje bijvoorbeeld. Maar dat advies raadt de hondenkenner ten strengste af.Hoe zit het op dit moment met de overlast van vuurwerk in Drenthe? Mensen die in de gemeente Assen wonen, lijken op dit moment het meest last te hebben van vuurwerkknallen. Uit cijfers van het Meldpunt Vuurwerkoverlast blijkt dat uit die gemeente de meeste meldingen binnenkomen. Vandaag stond de teller in totaal op 139 meldingen.Uit een poll op de website van RTV Drenthe blijkt dat bijna dertig procent van de stemmers vuurwerk koopt dit jaar. Veel Drenten gaan naar Duitsland om daar hun vuurwerk in te slaan.In alle gemeenten mag dit jaar vuurwerk worden afgestoken, want er zijn in Drenthe geen vuurwerkvrije zones tijdens deze jaarwisseling. Uit eerder onderzoek bleek dat bijna de helft van de Drenten wel vindt dat er zo'n vuurwerkvrije zone moet komen.