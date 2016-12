Beroofde fietsenzaak krijgt niets vergoed: 'Dit valt heel rauw op mijn dak'

Scholten Cycling in Dalen (foto: Marthijs Wegdam)

DALEN - Hij is behoorlijk verbolgen, Marthijs Wegdam van Scholten Cycling in Dalen. Eind september werden bij een inbraak in zijn zaak vijftig dure fietsen gestolen. De schade wordt geschat op bijna twee ton. De verzekeraar zegt nu dat het pand onvoldoende beveiligd was en wil niets vergoeden.

"Dit valt heel rauw op mijn dak", zegt Wegdam. "Ik heb in 2013 helemaal opnieuw een zogeheten scan gehad en is de beveiliging opnieuw geïnstalleerd. Dat is in samenspraak gegaan met verzekeraar Interpolis, Rabobank en het beveiligingsbedrijf."



Volgens Wegdam wijzen de verschillende partijen nu naar elkaar. "Ik moet de een of de ander maar aansprakelijk stellen. Maar ze stellen mij nu niet schadeloos en zoeken het dan zelf uit. Dat moet ik nu opeens gaan doen, terwijl de verzekeraar zegt dat ik goed verzekerd ben", aldus Wegdam. "Dus dat is een heel rare situatie."



Financieel gat

Wegdam zegt nu met een financieel gat te zitten. "Die twee ton heb je niet zomaar even op de plank liggen."



De toekomst van de winkel staat niet op het spel. "We werken er hard aan om volle bak door te kunnen gaan. Maar het was prettig geweest als dit na een paar maanden was opgelost", stelt Wegdam.



Gat in dak

De dieven kwamen de winkel binnen door een gat in het dak te zagen. Ze namen de duurste fietsen mee, sommige hadden een waarde van 7.000 euro. Op de bovenverdieping hangen geen camera's en dat is de reden dat Interpolis de claim van Wegdam afwijst. "Maar Interpolis wist dat daar geen camera's hingen en het was nooit een probleem", werpt Wegdam tegen.



Wegdam heeft een advocaat in de arm genomen. Hij verwacht dat het uiteindelijk wel opgelost wordt. "Maar het moet allemaal wel even gebeuren."