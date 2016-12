Drone Hub vraagt vergunning aan om te vliegen op Eelde

Drone Hub gaat vliegen op Groningen Airport Eelde (foto: Fred van Os / RTV Drenthe)

EELDE - Drone Hub gaat een vergunning aanvragen om te vliegen op Groningen Airport Eelde.

Drone Hub wil de met op afstand bestuurbare vliegmachines testen op het vliegveld in Eelde, zodat die techniek in de toekomst goed samengaat met het overige luchtverkeer.



"Het gaat voortvarend. Op dit moment zijn we hard bezig om een aanwijzing te krijgen als testlocatie, waarbij we ook in de buitenlucht op een civiele luchthaven de nodige tests kunnen doen op het gebied van drones", vertelt Arnold Rossing van Drone Hub.



Toekomst

Rossing vindt Eelde als locatie zeer geschikt voor een kennis- en ontwikkelcentrum voor drones. "Het is de ruimte die Eelde heeft."



Volgens Rossing is de onbemande luchtvaart de toekomst. "In 2030 zal 40 procent van de vracht onbemand vliegen. Er moet dus hard getest worden op luchthavens. Vanouds is Eelde een testluchthaven en er zijn in het verleden al meerdere tests geweest. Het is dus bij uitstek een geschikte luchthaven. Eelde is er ook helemaal klaar voor om zich op te maken voor de toekomst."



Minder gevaarlijk

Rossing is niet bang voor ongelukken tussen drones en vliegtuigen. "Het is juist minder gevaarlijk, omdat we dat onder leiding van de luchtverkeersleiding doen in een gecontroleerde situatie."



Volgens Rossing kunnen drones bestaand verkeer zelf zien en het daardoor goed inschatten. "De techniek is er al met software die dusdanig intelligent is, waardoor de drone zichzelf zou kunnen landen op moment dat een vliegtuig te dichtbij is. Onbemande luchtvaart moet bovendien te allen tijde voorrang geven aan bemande luchtvaart."



Privacy

Veel mensen zijn bezorgd over privacy als het over drones gaat, beseft ook Rossing. "De privacy is een heel belangrijk issue. Daar voelen wij ons ook verantwoordelijk voor. Je kunt ook eisen stellen aan drones door te zeggen dat een drone op bepaalde routes niet uitgerust mag zijn met camera's. Dat zou de mensen al kunnen geruststellen."



"Het betekent ook dat we informatie moeten geven over wat aan het doen zijn. De privacy moet gewaarborgd zijn", aldus Rossing.



Beginnen

De Drone Hub op Groningen Airport Eelde dient half januari een vergunningsaanvraag in bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. "Het is vervolgens een kwestie van een aantal maanden voordat we met de eerste tests gaan beginnen. Dat gaan we eerst met een soort aan/uit-knop doen: als er geen ander verkeer is, gaan we met drones vliegen."



"Uiteindelijk gaan we naar een volledige integratie, waarbij er geen onderscheid is tussen bemande en onbemande luchtvaart, maar dan zijn we wel een paar jaar verder. Ik verwacht in mei de eerste invlucht van een grote helikopter van ongeveer 40 kilogram op de luchthaven Eelde", zegt Rossing.